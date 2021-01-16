У суботу, 16 січня, долар в Україні трохи подешевшає, проте в цілому гривня буде стабільна
Нацбанк представив офіційний курс валют в Україні на 16 січня. Згідно з новими цифрами, долар чекає незначне падіння, а ось євро навпаки зміцнить позиції.
Так, курс долара опуститься на одну копійку і складе 28,05 гривень.
У свою чергу, офіційний курс євро зросте на 3 копійки і досягне 34,01 гривні.
Також відомо, що на міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу підскочив на 7 копійок і 16 січня складе 28,14 гривень, а в покупці - 28,12 гривень. Курс євро на міжбанку у продажу збільшився на 3 копійки і склав 34,04 гривень.
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Варто відзначити, що аналітики очікують, що гривня в першому півріччі 2021 року буде зміцнюватися.
Так, ми писали, що експерти чекають, що курс долара в першому кварталі 2021 року проб'є психологічну позначку в 28 грн/$ і знизиться до 27,6 грн/$.
Крім цього, відновлення співпраці з МВФ позитивно вплине на тенденцію зниження курсу долара.
Також аналітики прогнозують зростання економіки України на 4,0% в 2021 році після очікуваного зниження на 4,8% в 2020 році. Що стосується інфляції, то вона буде помірною на рівні в 6,1%.
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