У суботу, 16 січня, долар в Україні трохи подешевшає, проте в цілому гривня буде стабільна

Нацбанк представив офіційний курс валют в Україні на 16 січня. Згідно з новими цифрами, долар чекає незначне падіння, а ось євро навпаки зміцнить позиції.

Так, курс долара опуститься на одну копійку і складе 28,05 гривень.

У свою чергу, офіційний курс євро зросте на 3 копійки і досягне 34,01 гривні.

Також відомо, що на міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу підскочив на 7 копійок і 16 січня складе 28,14 гривень, а в покупці - 28,12 гривень. Курс євро на міжбанку у продажу збільшився на 3 копійки і склав 34,04 гривень.

Варто відзначити, що аналітики очікують, що гривня в першому півріччі 2021 року буде зміцнюватися.

Так, ми писали, що експерти чекають, що курс долара в першому кварталі 2021 року проб'є психологічну позначку в 28 грн/$ і знизиться до 27,6 грн/$.

Крім цього, відновлення співпраці з МВФ позитивно вплине на тенденцію зниження курсу долара.

Також аналітики прогнозують зростання економіки України на 4,0% в 2021 році після очікуваного зниження на 4,8% в 2020 році. Що стосується інфляції, то вона буде помірною на рівні в 6,1%.

Нагадаємо, долар готує несподіваний удар, в НБУ засмутили свіжим прогнозом: чого чекати від курсу валют.

Як повідомляла Politeka, долар проб'є психологічну позначку, НБУ здивував курсом валют: що буде з гривнею.

Також Politeka писала, що долар пішов у круте піке, НБУ вразив новим курсом валют: що буде з гривнею.