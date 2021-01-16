Співробітників ПриватБанку продовжують звинувачувати в неправомірних діях

Про це йдеться у свіжій скарзі, яка з'явилася на порталі Мінфін.

За його словами, він був змушений відмовитися від карт державного Приватбанку, і для їх закриття йому довелося кілька разів відвідувати відділення.

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"Змушений був відмовитися від карт Приватбанку через сильно незручний мобільний додаток, але для закриття останньої карти довелося три рази намагатися потрапити у відділення, оскільки оператори працюють надзвичайно повільно", - написав чоловік у своїй скарзі.

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Крім цього, клієнт звинуватив співробітницю ПриватБанку у купі його грошей при закритті карт.

"А найголовніше-наостанок оператор, закриваючи рахунок, вкрала кілька гривень, що залишалися на ньому. Перерахувала самовільно нібито на "благодійність" і порізала карту на шматки. 14.01.2021 у відділенні на бул. Шевченка, 295а, м.Маріуполь", - додав клієнт у негативному відгуку.

У Приватбанку блискавично відреагували на скаргу і заявили, що при закритті карт українці можуть самостійно вибрати, куди перерахувати залишок коштів.

"Ви завжди можете закрити картку в веб версії Приват24, в меню: Мої рахунки — Управління карткою/рахунком — Налаштування і послуги — Закриття картки. При закритті картки ви маєте вибір, куди переказати залишок — на іншу картку, на благодійність, на скарбничку. Обов`язково розберемося, чому співробітник не узгодив з вами питання щодо залишку. За результатом перевірки додатково вас повідомимо", - відповів співробітник банку в коментарях.

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