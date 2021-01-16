В Україні планують підвищити виплати для сімей з дітьми

Про це повідомляє Politeka з посиланням на finance.ua.

Так, у поточному році в Україні планують підняти соціальні виплати для сімей з дітьми. Зокрема, планується кілька підвищень мінімального прожиткового мінімуму, до якого прив'язані у тому числі і дитячі виплати.

Також у 2021 році має підвищитись розмір допомоги дітям-сиротам і мінімальних декретних виплат для безробітних. Нові суми виплат батьки почали отримувати з 1 грудня 2020 року.

Зазначається, що з минулого місяця, 1 грудня 2020 року ,мінімальний прожитковий мінімум для дітей віком до шести років підняли до 1921 гривні, а для дітей до 18 років - до 2395 гривень. Вже через півроку, з 1 липня, ці суми збільшаться до 2013 гривень і 2510 гривень відповідно. Наприкінці 2021 року, з 1 грудня, сума сягну 2100 гривень і 2618 гривень.

Що ж стосується виплат для дітей, над якими встановлено опіку, ця сума передбачає 2,5 прожиткових мінімумів. Для дітей віком до 6 років встановлено такі виплати: з 1 грудня 2020 року - 3803 гривні; з 1 липня 2021 року - 5033 гривні; з 1 грудня 2021 року - 5250 гривень. Для дітей до 18 років з 1 грудня 2020 року передбачаються виплати у сумі 5988 гривень; з 1 липня 2021 року - 6275 гривень; з 1 грудня 2021 року - 6545 гривень.

Також повідомляється, що сума виплат при народженні дитини в новому році не зміниться. Мами, як і в 2020 році, отримають відразу після пологів 10 320 грн на дитину, а далі будуть отримувати по 860 грн від держави щомісяця.

Нагадаємо, виплата компенсацій на карантині: хто може розраховувати на гроші

Як повідомляла Politeka, платити податки змусять по-новому, в Раді попередили українців

Також Politeka писала про компенсації до 300 тисяч гривень, у Мін'юсті роз'яснили, хто з українців отримає гроші