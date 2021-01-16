З'явилися подробиці обмеження ціни на газ для населення в Україні

Так, Міністерство енергетики розробило проект рішення Кабінету Міністрів Про обмеження ціни на газ для населення, яким пропонується встановити ціну не вище 6,99 гривень з 1 лютого 2021 року, повідомляє РБК-Україна.

Документ зараз знаходиться на погодженні у інших органів влади. Його можуть винести на наступне засіданні Кабміну в середу, 20 січня.

Документом пропонується встановити граничну ціну на природний газ за договорами поставки між побутовими споживачами та постачальниками, в тому числі постачальником "останньої надії" на рівні 6 грн 99 коп. за 1 метр кубічний (з ПДВ).

Таку ціну планують встановити з 1 лютого 2021 року до кінця дії карантинних заходів, але не довше кінця опалювального періоду.

Крім того, з 1 лютого 2021 року до кінця дії карантинних заходів або до кінця опалювального періоду 20/21 Ціна, за якою ПАК "Нафтогаз України" здійснює продаж/постачання природного газу, не може бути вищою за граничну ціну, встановлену Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 в Україна піднявши ціна на газ і електроенергія, що привівши до акцій протест з перекриття дорогав ряд регіон. У зв'язку з цим 13 січня уряд запропонував ввівши державне регулювання цін на газ на період карантину або до завершення цього опалювальний сезон.

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