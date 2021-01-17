В Україні через карантин зріс попит на одну з важливих професій
Зокрема, з введенням карантинних заходів в 2020 році і локдауну зараз багато магазинів і закладів харчування перейшли на доставку, тому в Україні зріс попит на кур'єрів.
Про це розповіла директор з персоналу Оксана Огнева в інтерв'ю Обозревателя.
Як і півроку тому, роботодавці стабільно публікували 400-500 нових вакансій щомісяця. Найпопулярнішими, очевидно через рентабельність, залишаються кур'єри на мопедах.
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Їм українські роботодавці пропонують в середньому 15 000 грн на місяць. Головні вимоги до претендентів: вік старше 18 років; наявність водійських прав і вміння водити мототранспорт; відповідальність, пунктуальність і акуратність.
Тим часом попит на роботу кур'єром перевищує пропозицію - протягом останніх місяців експерти сайту фіксують в середньому від 22 до 25 тисяч пошукових запитів на роботу кур'єром.
Також раніше повідомлялося, що праця українців може оплачуватися значними сумами, які перевищують 60 тисяч гривень, а найвищі посадові оклади у громадян, які працюють у сфері IT.
Другу позицію в топі найбільш високооплачуваних вакансій в Україні займають C++ програмісти.
Як повідомляла Politeka, зарплати українцям раптово вирішили перерахувати, що задумали в Раді.
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