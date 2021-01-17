Кому з українців безмежно пощастило...

В Україні через карантин зріс попит на одну з важливих професій

Зокрема, з введенням карантинних заходів в 2020 році і локдауну зараз багато магазинів і закладів харчування перейшли на доставку, тому в Україні зріс попит на кур'єрів.

Про це розповіла директор з персоналу Оксана Огнева в інтерв'ю Обозревателя.

Як і півроку тому, роботодавці стабільно публікували 400-500 нових вакансій щомісяця. Найпопулярнішими, очевидно через рентабельність, залишаються кур'єри на мопедах.

Їм українські роботодавці пропонують в середньому 15 000 грн на місяць. Головні вимоги до претендентів: вік старше 18 років; наявність водійських прав і вміння водити мототранспорт; відповідальність, пунктуальність і акуратність.

Тим часом попит на роботу кур'єром перевищує пропозицію - протягом останніх місяців експерти сайту фіксують в середньому від 22 до 25 тисяч пошукових запитів на роботу кур'єром.

Також раніше повідомлялося, що праця українців може оплачуватися значними сумами, які перевищують 60 тисяч гривень, а найвищі посадові оклади у громадян, які працюють у сфері IT.

Другу позицію в топі найбільш високооплачуваних вакансій в Україні займають C++ програмісти.

Як повідомляла Politeka, зарплати українцям раптово вирішили перерахувати, що задумали в Раді.

Також Politeka писала, що мами в декреті поскаржилися на "копійчані" виплати і звернулися до влади.

Крім того, підвищення пенсій в кілька етапів, в Кабміні розкрили нові проблеми з виплатами.