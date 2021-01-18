Українцям анонсували можливе введення нових штрафів

Так, у Раді зареєстрували законопроект, що передбачає збільшення штрафів за невиплату зарплат українцям.

На сьогоднішній день роботодавець зобов'язаний виплачувати зарплату регулярно в робочі дні, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, який не може перевищувати шістнадцять календарних днів, і не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Але за даними Держстату, заборгованість на кінець 2020 року по зарплаті становить майже 4 млрд гривень.

Чинне законодавство передбачає наступні покарання:

кримінальна відповідальність за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії або іншої встановленої законом виплати громадянам більш ніж за один місяць, вчинену навмисно керівником підприємства або суб'єктом підприємницької діяльності;

але особа може бути звільнена від відповідальності, якщо до притягнення буде виплачена зарплата/стипендії.

Ініціатори законопроекту пропонують за безпідставну невиплату зарплати збільшити суму штрафів у 3 рази - від 1500 неоподатковуваних мінімумів (22500 грн) до 3000 мінімумів (51000 гривень) або виправними роботами на строк до 2 років; або карати позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Варто додати, що за даними Держстату рівень середньої заробітної плати в Україні в листопаді зріс на 12,2%, якщо порівнювати з листопадом 2019 року, при цьому середня місячна зарплата штатних працівників у цей період перебувала на рівні 11 987 гривень.

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