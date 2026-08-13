Мінцифри готує нові вимоги до мобільних операторів щодо безперебійного зв'язку під час блекаутів. Мета — забезпечити роботу базових станцій протягом кількох днів без світла замість нинішніх 10 годин.

Тарифи мобільного зв'язку в Україні зросли у 2-3 рази за останні місяці, однак під час блекаутів абоненти часто залишаються без мережі вже за кілька годин після зникнення світла. Міністерство цифрової трансформації готується це змінити — відомство веде переговори з операторами про суттєве посилення вимог до автономної роботи базових станцій.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на інтерв'ю очільниці Мінцифри Оксани Ферчук виданню "Економічна правда". За її словами, наступна зима може виявитися складнішою за попередню, тож підготовка до неї розпочалася вже зараз.

На сьогодні українські мобільні оператори забезпечують стабільний зв'язок під час відключень світла завдяки базовим станціям, під'єднаним до генераторів із запасами палива або змінних акумуляторів. Проте час автономної роботи обмежений — у 2024-2025 роках Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій вимагав, щоб певна частка базових станцій у кожній області працювала щонайменше 10 годин після знеструмлення.

Що пропонує Мінцифри

Тепер Мінцифри хоче піти далі. "Ми напряму працюємо з мобільними операторами й обговорюємо жорсткіші вимоги до безперебійного надання зв'язку під час блекаутів. Хочемо збільшити кількість годин, протягом яких базові станції зможуть працювати", — пояснила Оксана Ферчук.

Конкретних технічних рішень голова Мінцифри поки не озвучила, однак цільовий орієнтир на 2026 рік — кілька днів безперебійного доступу до мобільного зв'язку в умовах повного блекауту. Це означає, що операторам доведеться суттєво наростити запаси пального для генераторів або перейти на потужніші акумуляторні системи.

Як підготуватися до блекаутів уже зараз

Поки нові вимоги лише обговорюються, українцям варто подбати про альтернативні способи зв'язку. Фахівці радять заздалегідь завантажити офлайн-карти, месенджери з функцією роботи без інтернету та мати хоча б один повербанк для підзарядки телефону. Також корисно зберегти номери екстрених служб та близьких у паперовому вигляді.

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