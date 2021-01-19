Національний банк України вводить в ужиток нову монету
Як повідомила прес-служба НБУ, пам'ятна монета присвячена українській поетесі, драматургу, перекладачці, літературному критику та громадському діячу – Лесі Українці (справжнє ім'я Лариса Косач).
Срібна монета "до 150-річчя від дня народження Лесі Українки" номіналом 20 грн вводиться в обіг з четверга, 21 січня, 2021 року. Вийде тиражем в кількості 2500 штук.
На аверсі монети розміщено: напис Україна, малий Державний Герб України; і композиція, що символізує яскравий, емоційний, багатий світ поезії Лесі Українки: зліва на дзеркальному тлі - стилізовані під свічки образи чоловіка і жінки; праворуч - ключ журавлів, над яким номінал і рік карбування монети 2021.
На реверсі монети на тлі стилізованих гілок з листям зображено портрет Лесі Українки та роки її життя 1871-1913.
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Монета вийде в серії "Духовні скарби України".
Раніше в цій серії вийшла монета " Україна-Білорусь. Духовна спадщина-Ірмологіон". Її Нацональний банк ввів в обіг 15 грудня 2020 року. Номінал монети 20 гриаен.
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