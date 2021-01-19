Национальный банк Украины вводит в обиход новую монету
Как сообщила пресс-служба НБУ, памятная монета посвящена украинской поэтессе, драматургу, переводчице, литературному критику и общественному деятелю – Лесе Украинке (настоящее имя Лариса Косач).
Серебряная монета "К 150-летию со дня рождения Леси Украинки" номиналом 20 грн вводится в обращение с четверга, 21 января, 2021 года. Выйдет тиражом в количестве 2500 штук.
На аверсе монеты размещены: надпись Украина, малый Государственный Герб Украины; и композиция, символизирующая яркий, эмоциональный, богатый мир поэзии Леси Украинский: слева на зеркальном фоне - стилизованные под свечи образы мужчины и женщины; справа - ключ журавлей, над которым номинал и год чеканки монеты 2021.
На реверсе монеты на фоне стилизованных веток с листьями изображен портрет Леси Украинский и годы ее жизни 1871-1913.
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Монета выйдет в серии «Духовные сокровища Украины».
Ранее в этой серии вышла монета "Украина-Беларусь. Духовное наследие – Ирмологион". Ее Нацональный банк ввел в обиход 15 декабря 2020 года. Номинал монеты 20 гриаен.
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