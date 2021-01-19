Українцям пояснили, за яких умов вони можуть розраховувати на податкові пільги

Про це пише тематичний портал Finance.ua.

У Податковому кодексі сказано, що якщо у працівників є двоє і більше дітей віком до 18 років, то його граничний розмір доходу для застосування податкової соцпільги зростає кратно кількості дітей.

У поточному році розмір пільги буде розраховуватися наступним чином:

двоє дітей-6 360 грн (3180 грн х 2)

троє дітей-9 540 грн (3180 грн х 3) і так далі.

Даною пільгою може скористатися один з батьків. Як приклад: батько заробляє близько 20 тисяч, а мама - 6400 гривень. Їх граничний розмір доходу становить 6360 гривень, тому мама може скористатися зменшенням податків.

Пільга в розмірі 150% призначена одиноким матерям/батькам, які працюють вдовам, піклувальникам, особам, які утримують дитину з інвалідністю, за умови, що граничний дохід буде не більше суми, яка визначається за формулою: 3 180 грн помножити на кількість дітей до 18 років.

Раніше ми розповідали, що українці скоро будуть по-новому платити податок на нерухомість.

Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. І більше заплатити доведеться тим, хто живе в центральних районах міста.

При цьому, якщо нерухомість здається в оренду, власник буде змушений оплачать податок на кожен метр.

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