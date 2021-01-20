В Україні з'являться унікальні банкноти для колекціонерів

Як стало відомо Politeka.net, Національний банк України має намір випустити абсолютно унікальні банкноти номіналом у 200 гривень, на яких зображена українська поетеса, драматург і літературний критик Леся Українка. Унікальність нової банкноти полягає в її матеріалі: грошики віділлють зі срібла. Про це пишуть Факти.

Зокрема, срібна банкнота з Лесею Українкою буде виступати в якості сувеніра і з'явиться в Україні до 150-річчя з дня народження поетеси. Нацбанк віділлє сувенірну банкноту зі срібла 999,9 проби, а вага дорогоцінного металу в кожній з них складе не менше 124,4 г.

Зазначається, що нова Сувенірна банкнота за своїм оформленням відповідатиме паперовій купюрі номіналом 200 гривень, де намальована Леся Українка, а на звороті - Луцький замок. Крім того, творці сувеніра мають намір відтворити і нову версію захисної голограми, яку передасть на сріблі Золота Лілія.

Сувенірні банкноти зі срібла випустять в кількості всього 300 штук, а придбати їх охочі зможуть, беручи участь в електронному аукціоні.

Нагадаємо, що Нацбанк України також порадує нумізматів унікальною монетою номіналом в 20 гривень, яка доповнить серію "Духовні скарби України". Вона також буде виконана зі срібла і приурочена до 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Тираж виробу складе 2500 штук.

20-гривнева монета з'явиться в обігу з 21 січня 2021 року, а в її складі буде 62.2 г срібла.

На аверсі срібної монети з'явиться унікальна композиція, в якій буде представлений світ поезії Леся Українки: по лівому краю будуть образи чоловіка і жінки, стилізовані під свічки, а по правому краю - Летять журавлі, номінал і напис 2021. Також тут буде написано "Україна" і розташований малий Державний Герб України.

На іншій стороні монети з'явиться сама Леся Українка і роки життя поетеси.

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