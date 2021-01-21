Кабмін, "Нафтогаз" і місцева влада домовилися про тарифи на гарячу воду і тепло, які будуть діяти до кінця опалювального сезону

Як передає Politeka.net, 20 січня пройшла нарада під керівництвом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в ході якої учасники вирішили підписати спеціальний меморандум. Його умови опублікували на офіційному "Урядовому порталі".

У нараді з Кабміном взяли участь представники "Нафтогазу", Асоціації міст України та голова Національної комісії з питань енергетики та компослуг. "Тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними", - передає прес-служба. Крім того, споживачами дозволять реструктуризувати борги перед "Нафтогаз", а постачальники зможуть укласти з національною компанією річні договори за нижчими цінами.

Раніше стало відомо, що з 1 лютого тариф на газ в Україні для всіх постачальників знизять до мінімальної ринкової ціни - 6,99 гривень за кубометр, така буде вартість палива для українців до 31 березня 2021 рік. При цьому максимальна абонплата за доставку знизиться з 2,34 до 1,79 гривень за кубометр газу. У порівнянні з попередніми платіжками, споживачі зможуть заощадити від 500 до 800 гривень на місяць.

Варто відзначити, що в січні деякі облгази підняли вартість послуг до 10 гривень і більше за кубометр, в результаті чого спалахнули акції протьестов з перекриттям дорогв ряді регіонів. Як зазначив Денис Шмигаль, після обмежень Середня платіжка за газ складе 40% мінімальної зарплати українців, а деякі сім'ї зможуть платити на 30% -40% менше, ніж у січні.

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