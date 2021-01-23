Багато українців вибирають популярні вакансії, адже за таку роботу платять непогані гроші

За найпопулярніші професії готові платити – 19 000 грн в середньому по країні. Зокрема, в період карантину найбільш затребуваними фахівцями виявилися водії, продавці і вантажники, пише OBOZREVATEL.

За місяць до січневого локдауну роботодавці розмістили найбільше пропозицій не тільки в торговельній і транспортній галузях – понад 2,8 тис.і 1,9 тис. відповідно.

З початку грудня активно розміщували вакансії для студентів і тих, хто починає свій кар'єрний шлях – майже 1 тис.нових пропозицій за місяць. Незважаючи на обмеження, працівників намагалися знайти і в барно-ресторанній сфері, а також у сфері сервісу.

Зараз найбільш затребуваними вакансіями на сайтах шукачів є: водії, яким готові платити 19 тисяч гривень; вантажники - 10 250 грн; слюсарі - 15 000 грн; кур'єр - 13 500 грн.

Також раніше повідомлялося, що за даними кадрових порталів середня зарплата українців вже становить 12,5 тисяч гривень. Найвищу середню зарплату можна зустріти серед найпопулярніших вакансій у менеджерів з продажу та директорів.

Крім того, досить високу середню зарплату в Україні пропонують водіям, зокрема їм готові платити 15 тисяч гривень.

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