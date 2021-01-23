Многие украинцы выбирают популярные вакансии, ведь за такую работу платят неплохие деньги

За самые популярные профессии готовы платить – 19 000 грн в среднем по стране. В частности, в период карантина самыми востребованными специалистами оказались водители, продавцы и грузчики, пишет OBOZREVATEL.

За месяц до январского локдауна работодатели разместили больше всего предложений не только в торговой и транспортной отраслях – более 2,8 тыс. и 1,9 тыс. соответственно.

С начала декабря активно размещали вакансии для студентов и тех, кто начинает свой карьерный путь – почти 1 тыс. новых предложений за месяц. Несмотря на ограничения, работников пытались найти и в барно-ресторанной сфере, а также в сфере сервиса.

Сейчас самыми востребованными вакансиями на сайтах соискателей являются: водители, которым готовы платить 19 тысяч гривен; грузчики - 10 250 грн; слесари - 15 000 грн; курьер - 13 500 грн.

Также ранее сообщалось, что по данным кадровых порталов средняя зарплата украинцев уже составляет 12,5 тысяч гривен. Самую высокую среднюю зарплату можно встретить среди самых популярных вакансий у менеджеров по продажам и директоров.

Кроме того, достаточно высокую среднюю зарплату в Украине предлагают водителям, в частности им готовы платить 15 тысяч гривен.

Напомним, обедневшим за карантин чиновникам вернули старые зарплаты.

Как сообщала Politeka, зарплаты на карантине взметнутся вверх, кого коснется решение Кабмина.

Также Politeka писала, что украинцев в Польшу заманивают новыми вакансиями, кого ждут.