У лютому українці отримають платіжки з величезними сумами, незважаючи на зниження тарифів

Як передає Politeka.net, уряд обмежив вартість газу для населення, проте зниження люди відчують лише в березні. Міністр енергетики Юрій Вітренко роз'яснив ситуацію в інтерв'ю "Економічній правді".

Він звернув увагу, що в лютому споживачі отримають комунальні платіжки за січень, коли постачальники встановили рекордно високі ціни, а НКРЕКП підвищила тарифи на послуги газових постачальників в середньому в 1,6 рази. Після масових протестів Кабмін встановив максимальну ціну на рівні 6,99 гривні за кубометр, однак вона почне діяти тільки з 1 лютого.

"Є така проблема, тому що знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - підкреслив Юрій Вітренко. - "Частково зниження ціни за лютий компенсує великі суми, які люди будуть змушені платити за січень у лютому... Відчуваю, що людям у лютому буде важко заплатити цю суму".

Міністр додав, що багато постачальників встановили монополію на свої послуги і встановили завищені ціни, але після обмеження у них немає вибору, окрім як постачати газ за мінімальним тарифом. Однак Кабмін не зміг змусити їх знизити розцінки заднім числом.

"Монополісти, приватні компанії, так звані облгаззбути, задирали ціну до 10,8 гривні, а середній рівень був більше 9,5 гривні. Фактично вони зловживають своїм домінуючим становищем, задираючи націнку", - зазначив Вітренко.

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