"Зростуть такі виплати, як..."

Українцям розповіли, як у 2021 році зростуть такі виплати, як прожитковий мінімум і мінімальні зарплати

Про це пише Хвиля, посилаючись на дані Пенсійного фонду.

Якщо з 1 січня розмір мінімальної зарплати становитиме 6000 гривень, то після 1 грудня вона зросте до 6500 гривень.

Розмір прожиткового мінімуму на 1 січня становить 2189 гривень, але в 2021 році передбачені ще два підвищення: з 1 липня - 2294 гривень, з 1 грудня - 2393 гривень.

Мінімум для дітей до 6 років: 1 січня - 1921 грн, 1 липня - 2510, 1 грудня - 2618 гривень.

Розмір мінімуму для працездатних українців: 1 січня - 2270 гривень, 1 липня - 2379 гривень, 1 грудня - 2418 гривень. Мінімум для тих, хто непрацездатний: 1 січня - 1769 грн, 1 липня - 1854 грн, 1 грудня - 1934 грн.

Крім цього, в 2021 році будуть підвищені податки на тлі зростання мінімальної зарплати. 1 група ФОП: єдиний податок - 227 грн на місяць, ЄСВ-1320 грн/місяць. 2 Група ФОП: єдиний податок-щомісяця по 1200 гривень, ЄСВ - 1320 грн/місяць. 3 група ФОП: сплата єдиного податку-5% від доходу грн/міс, 3% від доходу + ПДВ сплата ЄСВ – 1320 грн/міс.

Раніше ми розповідали про збільшення зарплат майже на 20% в 2021 році.

Державний регулятор прогнозує поліпшення економічної ситуації в країні протягом поточного року, і підвищення зарплат українців.

Тобто, прості українці можуть розраховувати на те, що їхні гаманці стануть товщі.

За прогнозами банкірів, зростання номінальної зарплати українців досягне 16,6%, а таку позитивну динаміку в Нацбанку пояснюють відновленням економіки і зростанням "мінімалки" після карантину і кризи.

Нагадавши, збіднілим за карантин чиновникам повернули старі зарплати.

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