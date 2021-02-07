Не все так просто

ПриватБанк розчарував українців "прекрасною" роботою з клієнтами, висунувши нові умови для заміни карток

Як передає Politeka.net, про це йдеться в одній зі скарг, опублікованих на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

За словами клієнта, йому відмовили в заміні карти "для виплат", у якої закінчився термін дії, поки він не відкриє собі ще й карту "універсальну". Але і тут наївних українців чекає підступ.

Чоловік у своїй скарзі детально описав ситуацію і всі підводні камені популярної послуги по заміні карт.

"29 січня прийшов у відділення для заміни картки для виплат, у зв'язку із закінченням її терміну дії. У підсумку нову Карту для виплат мені видавати відмовилися без відкриття ще й універсальної. Плюс співробітник банку почав розповідати нісенітницю про те, що для активації універсальної карти потрібно провести по ній дві операції від 100 гривень на початку лютого і початку березня. При цьому БЕЗ мого відома і попиту вона перевела 110 гривень з картки для виплат на універсальну. Прекрасна робота з клієнтами в ПриватБанку", - йдеться в повідомленні.

Співробітники банку відгукнулися на претензію, заявивши, що цей випадок вимагає ретельної перевірки.

Небайдужі в коментарях здивувалися, куди дивився клієнт, так як наступного разу працівник Приватбанку може таким же чином "оплатити свою комуналку без відома і попиту".

"У сенсі, Куди я дивився? Вона у себе в робочому планшеті додає мені нові карти, щось налаштовує, а потім каже (постфактум), що перевела мені 110 гривень на карту "універсальну", щоб я зробив якусь покупку для першого етапу її «активації». Я ж не кажу, що дізнався про переведення вже коли пішов з банку", - відповів автор скарги.