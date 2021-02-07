ПриватБанк розчарував українців "прекрасною" роботою з клієнтами, висунувши нові умови для заміни карток
Як передає Politeka.net, про це йдеться в одній зі скарг, опублікованих на сайті Мінфіну у відповідному розділі.
За словами клієнта, йому відмовили в заміні карти "для виплат", у якої закінчився термін дії, поки він не відкриє собі ще й карту "універсальну". Але і тут наївних українців чекає підступ.
Чоловік у своїй скарзі детально описав ситуацію і всі підводні камені популярної послуги по заміні карт.
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Також Politeka писала, що ПриватБанк відключає клієнтам популярні послуги і заганяє рахунки в мінус