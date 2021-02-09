Українців давно попереджають, що ціни на проїзд в громадському транспорті можуть підвищитися. Чого чекати далі, розповіла журналістка Катерина Котенкова в програмі «Суть событий» для Знай.uа.

Перевізники почали розгойдувати тарифну тему ще в минулому році. Зараз вони працюють в нуль, а то і в мінус. До того ж зростають ціни на паливо, збільшилася мінімалка. Головний аргумент перевізників — за час карантину пасажиропотік різко знизився за більшістю маршрутів — вдвічі і більше. Возити людей стало просто невигідно.

За словамимаршрутників, останнім часом помітно зросла частка «сірих перевізників». Також вони скаржаться, що збільшилися неофіційні платежі і відкати, які доводиться заносити в кабінети чиновників. Крім того, з цього ринку все активніше здирають гроші кримінальні угруповання і правоохоронці.

Місцева влада поки не дає «добро» на підвищення цін, адже таке рішення точно не обрадує українців. Але, швидше за все, переглянути тарифи все ж доведеться.

Скоро модель роботи міського транспорту в Україні може кардинально змінитися. Нещодавно в парламенті з'явився законопроект, який прописує нову схему співпраці місцевої влади і перевізників: міста будуть не продавати на конкурсах маршрути, як зараз, а, навпаки, купувати у приватників транспортні послуги. Тобто, вся каса перевізників буде йти в місцевий бюджет. Скільки буде коштувати проїзд—будевирішувати місцева влада. Але, щоб розрахуватися з перевізниками, їм потрібно буде або підвищувати вартість проїзду, або дотувати транспорт з бюджету. Натомість маршрутники готові виконувати умови місцевої влади — закуповувати нові автобуси, підвищувати якість послуг тощо.

Проте підвищення вартості проїзду ні в муніципальному наземному транспорті, ні в метропоки не планується. Тобто, тарифи, які маршрутники вважають збитковими, муніципальних транспортників цілком влаштовують.Але є нюанс —вони отримують бюджетні дотації.

«Багато міст будуть змушені піднімати цінники для людей, так як не зможуть компенсувати додаткові витрати. А в деяких невеликих населених пунктах будуть змушені і зовсім відмовитися від міського транспорту», - вважає Катерина Котенкова.

Раніше Politeka повідомляла, що в Одесі накрутили проїзд майже в два рази, але це тимчасово.

Нагадаємо, Катерина Котенкова дала невтішний прогноз щодо тарифів.