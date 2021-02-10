Чергове підвищення пенсійного віку в Україні відбудеться 1 квітня 2021 року

Тепер всі українці виходитимуть на пенсію в 60 років, згідно з законом про підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, прийнятим у 2011 році.

Документ передбачав, що щороку пенсійний вік для жінок збільшувався на півроку. Останній етап підвищення відбудеться в 2021 році.

Таким чином, право на отримання пенсії у віці 59 років 6 місяців мають жінки, що народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

У 60 років на пенсію виходитимуть жінки, що народилися після 1 квітня 1961 року.

Ще одним нововведенням пенсійної реформи 2017 року було поступове підвищення страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком. Так, Починаючи з 2018 року вимога до стажу підвищується на 12 місяців, поки в 2028 році він не досягне 35 років.

Зараз право на пенсію в 60 років мають українці зі стажем 28 років. Для тих, у кого немає такого стажу, передбачений вихід на пенсію в 63 роки.

Українці бурхливо реагують на нововведення.

«Питання навіть не в тому, можуть або не можуть до 60 років люди працювати. Питання в тому, що після 45-50 років дуже складно влаштуватися куди-небудь, роботодавці таких вважають вже немічними людьми похилого віку. Виняток звичайно становлять ті, хто до цього віку встиг вирости по кар'єрних сходах, став цінним фахівцем. Якщо ж ти до 50 років працював вантажником-хана", " який працівник в 60 ? Хто візьме на роботу таку людину з лікарняними і болячками від якого тільки проблеми", " з роботи прямо на цвинтар", - пишуть в мережі.

Додамо, також, що за словами прем'єр-міністра Деніа Шмигаля, вже цього року в Україні запустять накопичувальні пенсії.

Така система передбачає, що кожна людина сама собі відкладає на майбутню пенсію, щомісяця перераховуючи відсоток від заробленого. Ці гроші будуть акумулюватися на індивідуальних пенсійних рахунках.

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