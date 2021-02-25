Потенціал співпраці з Саудівською Аравією дуже обмежений. Так заявив економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» і пояснив, чому нам буде складно зайти на ринок цієї держави.

«У всіх проектах, де може бути місце України, ми традиційно розглядаємо партнерство з такими країнами як Саудівська Аравія з точки зору експорту своєї аграрної сировини. Продати завод з будівництва літаків не змогли, значить будемо продавати зерно і соняшникову олію», - говорить експерт.

Він вважає, що потенціал співробітництва з Саудівською Аравією дуже обмежений, тому що основну частину продовольчого ринку Саудівської Аравії займає, знову ж на жаль для нас, РФ. Зокрема, Саудівська Аравія закуповує дуже великі обсяги ячменю і ці поставки закриває Росія.

«Україна продає Саудівській Аравії продукцію на 500 мільйонів доларів на рік, з яких 200 припадає на аграрний експорт. Якщо подивитися ємність аграрного ринку Саудівської Аравії, потенціал зростання для нашої країни не великий і в цьому випадку нарощувати ці обсяги буде досить складно», - говорить економіст.

Він також зазначає, що не складається співпраця і у сфері високих технологій, оскільки Саудівська Аравія є стратегічним партнером США, які досить ревниво ставляться до продажу Саудівській Аравії будь-яких видів озброєння, вважаючи її своїм ринком. Тому зайти на ринок Саудівської Аравії з якимись нашими військовими або авіаційними технологіями буде складно, що підтвердив досвід з продажем прав на побудови заводу з виробництва АН-132.

«І якісь проекти запропонувати Саудівській Аравії ми не можемо, тому що для цього потрібно те, що цінується в Саудівській Аравії - це спадкоємність. Саудівці люблять працювати або з класичними демократичними країнами, де сильні інституції - це США, бо вони розуміють приблизно вектор стратегічних інтересів цієї країни, або вони люблять працювати з такими авторитарними довгограючими режимами, як Росія. Думаю, вони з більшим задоволенням вкладалися б в Білорусь, ніж в Україну. Україна для них досить нестабільна», - резюмує Кущ.

Раніше Politeka повідомляла, що Са удівська Аравія нанесла нафтовий удар по РФ.