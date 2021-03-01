На світову економіку насувається чергова фінансова криза. Чим вона може обернутися для України?

Про це в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розповідає футуролог Андрій Длігач.

«Власне, криза почалася ще у 2020 році, і вона до цього часу не вирішена. Світ залив її грошима замість того, щоб вирішити на системно-структурному рівні. Зараз, з приходом до влади Байдена, ситуація трохи покращилася. Тепер буде менше торгових воєн. Але це все одно не вирішує проблем гігантської кількості зайвих грошей у світі, переоціненості компаній на фондових ринках», - каже гість програми.

За його словами, біткойн - це ніяке не майбутнє, це еманації минулого, які намагаються видати себе за майбутнє. Майбутнє - неокапіталізм і посткапіталізм - побудовані на принципово інших логічних моделях. Біткойн - це лише гра, спосіб перерозподілу ресурсів від тих, хто сподівається, до тих, хто реально управляє. Людина в цій грі - пішак.

«В Україні подібна ситуація. Ми - не суб'єкт, причому у всіх сенсах: і Україна як країна не є суб'єктом, ні всередині країни немає суб'єкта, який би вибудовував стратегію і домагався її втілення. Тому у нас немає судової реформи, немає фондового ринку, немає податкової реформи, тому правоохоронні органи діють в інтересах певних кланів», - вважає Андрій Длігач.

Раніше, як повідомляє Politeka, цей експерт розповів про передумови нової світової економічної кризи .