Ціни на харчові продукти в березні знову злетять вгору. Чим запастися заздалегідь? Детальніше у своєму новому випуску програми «Суть подій» на YouTube розповіла журналістка Катерина Котенкова.

«Найбільше за минулий рік подорожчали курячі яйця, і це, за словами експертів, ще не кінець - перед Великоднем слід очікувати нового витка цін на цей продукт. Про це повідомили аналітики асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», - повідомила Котенкова.

Експерт наголошує, що разом з яйцями подорожчають соняшникова олія, молоко та хліб. Ціни підвищують через захмарні тарифи на електроенергію і плату за корм для худоби й птиці.

Вартість зернових культури планують ще більше підняти. До Великодня розцінки на м'ясо також зміняться. Свинина коштуватиме близько 130 гривень за кілограм, а куряче філе подорожчає на 5 гривень.

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