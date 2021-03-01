Як вплине підвищення пенсій, яке планується 1 березня на життя українців? Чи варто очікувати чогось більшого від держави?

У своєму новому випуску програми «Суть подій» на YouTube розкрила тему журналістка Катерина Котенкова.

За її словами, виплати підвищать на 11%. Пенсіонерам від 80 років приходитиме надбавка у сумі 500 гривень. Індексація значно не відчується.

Підвищать виплати більшій частині пенсіонерів країни, а це 6,9 мільйона українців. Визначатимуть відсоток нарахувань від середньої заробітної плати громадянина.

«Справа в тому, що індексація пенсії стосується не всієї виплати, а лише самого тіла пенсії. Всі інші доплати, які нараховуються додатково не індексуються. Вони залишаються колишніми. Тому анонсованого 11% -ого підвищення пенсії чекати не варто», - підводить підсумки журналістка.

Нагадаємо, раніше Знай.ua передав слова Котенковою про те, що з 1 липня мінімальну пенсію збільшать на 85 грн .