Якщо держава буде стимулювати виключно попит, але не створювати механізми щодо стимулювання пропозиції житла, то відповідно всі ці зусилля по компенсації відсоткової ставки обернуться лише в зростання цін на нерухомість.



Таку думку в своєму новому блозі висловив Олексій Кущ.

«В результаті від цих механізмів компенсації виграють банки, яким держава буде виплачувати компенсацію за процентною ставкою, відповідно до якої отримуватимуть гарантовані доходи і виграють забудовники, які завдяки стимулюванню попиту отримають вищі ціни на свій товар у вигляді об'єктів нерухомості, а в результаті цих програм програють всі інші жителі країни», - сказав Кущ.

Він сказав, що виступає за те, щоб була запущена програма без будь-яких жорстких фільтрів і обмежувачів на отримання іпотечного кредиту. Кущ вважає, що іпотечними кредитами повинні мати право скористатися всі верстви населення і процентна ставка не повинна перевищувати 1%. При цьому є реальні механізми та інструменти у держави для запуску масової іпотеки під 1-2%.

«Запуск такої програми повинен бути комплексний, ми повинні виходити з того, що безглуздо стимулювати іпотеку тільки з боку попиту, потрібно робити і з боку пропозиції, а для цього потрібно запускати так звані кластерні моделі розвитку економіки», - сказав експерт.

Він каже що держава повинна створювати стимули і пільги для розвитку виробництва і будівництва житла. Зараз будівництво житла в чотири рази менше, ніж повинно бути і в основному відбувається у великих містах. Потрібно вирішити питання з механізмом виділення землі під забудову на відкритих аукціонах, що дасть можливість зробити це максимально прозоро і призведе до здорової внутрішньої конкуренції між забудовниками.

Нгадаємо Politeka.net раніше писала про те, що дешева іпотека для українців під загрозою, з'явилося роз'яснення Нацбанку.

Також раніше Ігор Ніконов, засновник компанії KAN Development, розповів, як змінився ринок нерухомості після епідемії коронавірусу.



