Если государство будет стимулировать исключительно спрос, но не создавать механизмы по стимулированию предложения жилья, то соответственно все эти усилия по компенсации процентной ставки обернутся только в рост цен на недвижимость.



Такое мнение в своем новом блоге высказал экономист Алексей Кущ.

«В результате от этих механизмов компенсации выиграют банки, которым государство будет выплачивать компенсацию по процентной ставке, соответственно которую будут получать гарантированные доходы и выиграют застройщики, которые благодаря стимулированию спроса получат более высокие цены на свой товар в виде объектов недвижимости, а в результате этих программ проиграют все остальные жители страны», - сказал Кущ.

Он сказал, что выступает за то, что бы была запущена программа без каких либо жестких фильтров и ограничителей на получение ипотечного кредита. Кущ считает, что ипотечными кредитами должны иметь право воспользоваться все слои населения и процентная ставка не должна превышать 1%. При этом есть реальные механизмы и инструменты у государства для запуска массовой ипотеки под 1-2%.

«Запуск такой программы должен быть комплексным, мы должны исходить из того, что бессмысленно стимулировать ипотеку только со стороны спроса, нужно делать и со стороны предложения, а для этого нужно запускать так называемые кластерные модели развития экономики», - сказал эксперт.

Он говорит что государство должно создавать стимулы и льготы для развития производства и строительства жилья. Сейчас строительство жилья в четыре раза меньше, чем должно быть и в основном происходит в больших городах. Нужно решить вопросы с механизмом выделения земли под застройку на открытых аукционах, что даст возможность сделать это максимально прозрачно и приведет к здоровой внутренней конкуренции между застройщиками.

Напомним Politeka.net ранее сообщала, что дешевая ипотека для украинцев под угрозой, появилось разъяснение Нацбанка.

Так же ранее Игорь Никонов, основатель компании KAN Development, рассказал, как изменился рынок недвижимости после эпидемии коронавируса.



