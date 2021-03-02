Заяви прем’єр-міністра Шмигаля про те, що влада реалізує стратегію зниження тарифів на комунальні послуги, насправді примарні та лише пускають пил в очі.

Так заявила журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть событий».

Прем’єр назвав нову ціну, за якою українці купуватимуть газ після закінчення опалювального сезону, - 6, 99 грн за куб. Ті ж, хто не матиме змоги сплатити рахунок за комунальні послуги, зможуть скористатися субсидіями.

«Міністр заявив, що ця ціна “справедлива”, але я з цим не згодна», - коментує журналістка. Котенкова зазначає, що нова ціна не зовсім вже й нова: стільки ж коштував газ у деяких постачальників, що знизили його вартість з доброї волі.

Порожніми обіцянками вона називає і слова прем’єра про те, що Нацкомісія максимальним встановила тариф на розподіл газу 1,79 грн, а влада вже підписала меморандум з міськими головами. «Шмигаль пообіцяв – тарифи зростати не будь, але у Міністерстві економіки заявили, що ціна на газ зросте на 20 відсотків, електроенергію – на 38-52, опалення на 16-18», - аргументує свою позицію Котенкова.

Отож, журналістка стверджує, що все ж таки варто розраховувати на зростання тарифів у 2022 році, а слова Шмигаля мають на меті лише ввести українців в оману.

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