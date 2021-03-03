В Україні кожен наступний крок досягається не шляхом компромісу, а шляхом усунення або навіть знищення конкурента. Так в ефірі програми «Культ особистості» Руслана Бізяєва політичний філософ і керівник стратегічної групи планування «Софія» Андрій Єрмолаєв, а також розповів про наслідки відсутності в Україні планового довгострокового стратегування.

«Ми бачимо, яка кількість конфліктів через це, тому що без цієї сфери стратегування соціальні суб'єкти, корпорації змушені нескінченно знаходитися в режимі виживання і виробленні тактик виживання, іноді за будь-яку ціну», - говорить експерт.

Він зазначив, що колись сформулював парадигму, яка, на його думку, відображає те, що відбувається з нами: ми вимушено навчилися жити і живемо в режимі конфлікту, як способу розвитку. Таким чином Україна розвивається, як конфліктна країна.

«А що це означає на практиці? Що наш наступний крок, до речі, не завжди ефективний в плані нового економічного становища і якихось політичних змін, досягається не шляхом, якщо не консенсусу, то компромісу, порозуміння, взаємної підтримки, а шляхом перемоги якоїсь частини над іншою, шляхом викиду свого конкурента з системи, іноді придушення і навіть знищення», - заявляє Єрмолаєв.

Він пропонує подивитися, в якому стані знаходиться Україна в 2021 році: ми позбавлені цілого ряду галузей, які просто знищені в силу жорсткої конкурентної боротьби всередині. Це відбивається і на житті громадян, адже це тисячі робочих місць і заохочення трудової міграції. З цих причин, серед інших, ми також втратили дві великі території - АР Крим і велику індустріальну частину Донбасу, які зараз перебувають за межами контролю національного уряду.

«В одному випадку у нас така незрима межа і незрозуміло, яке майбутнє взаємин з нашою колишньою автономною республікою, а в другому випадку - буквально війна. Ми втратили комунікації з мільйонами наших вчорашніх співгромадян, які опинилися в іншомугромадянському просторі, соціальному, економічному, ментальному. І найцікавіше, що це не заважає тим, хто залишився на цій території, створювати якийсь новий проект із залишків, змирившись практично з цими втратами», - говорить Єрмолаєв.

Раніше Єрмолаєв розповів, що вироблення майбутнього держави забезпечують три головні елементи.

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