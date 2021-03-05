В програмі «Скажи-ка, дядя» економіст Олексій Кущ розповів чому не бажано було знижувати ЄСВ.

«Після зниження ЄСВ люди повинні були отримати на 16% більшу зарплатню, але цього не відбулось. Якщо знижувати, як це робить влада, подібні реформи не підуть на користь», - запевнив Кущ.

За його словами, зменшення ЄСВ це плюс десятків мільярдів гривень до прибутку підприємств, банків, наукових та проектних установ, оскільки в них працюють багато робітників, яку отримують офіційну зарплату.

Кущ згадує, що Яценюк пишався зниження ЄСВ з 38% до 22%, але це досягнення не пішло на користь Україні.

Експерт каже, що пенсійний фонду існує за рахунок наших податків. З бюджету 100 млрд. гривень виділили на покриття дефіциту пенсійного фонду.

Нагадаємо, Politeka раніше повідомляла, що Україна може програти Китаю арбітражний спір на 3,5 млрд доларів .