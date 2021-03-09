Економічна стратегія розвитку України представлена, але наскільки вона важлива - і наскільки здійсненна? Лежать в основі її якісь ідеї, або ж тільки враховуються чиїсь інтереси?

Про це в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розповідає ідеолог, телеведучий, колишній депутат Верховної Ради Олександр Доній.

«Денис Шмигаль не визначає стратегію, він - гвинтик. Він - всього лише зручний прем'єр-міністр. Саме тому його і не зміщують, хоча розмова про ротації уряду йде вже давно. Але Шмигаль виявився досить зручним, він нікому не шкодить», - вважає Доній.

Але якщо стратегічних ідей у ​​Дениса Шмигаля бути не може, можливо, вони є у Юрія Вітренка, чутки про майбутнє прем'єрство якого ходять вже не перший місяць? Гість програми відзначає, що сам він не бачить підстав для таких припущень. Вітренко варто розглядати тільки в контексті тих олігархічних угруповань, інтереси яких можуть бути пов'язані з ним.

Мова йде саме про інтереси, адже якщо в політиці не діють ідеї, то місце залишається тільки для них. В першу чергу це інтереси фінансові. Тому будь-які кадрові зміни в українському керівництві - це головним чином їх прояв.

«Йде лише боротьба різних груп олігархів за те, щоб пан призначив когось із них коханою дружиною - але лише першою серед рівних», - вважає колишній народний депутат.

Раніше, як повідомляє Politeka, своє судження про прем'єрські перспективи Юрія Вітренка висловлював Тарас Загородній.

Також оцінку Денису Шмигалю як прем'єр-міністру давав Андрій Вігірінскій.