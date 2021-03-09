Экономическая стратегия развития Украины представлена, но насколько она значима – и насколько выполнима? Лежат ли в основе её какие-то идеи, или же только учитываются чьи-то интересы?

Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает идеолог, телеведущий, бывший депутат Верховной Рады Александр Доний.

«Денис Шмыгаль не определяет стратегию, он – винтик. Он – всего лишь удобный премьер-министр. Именно поэтому его и не смещают, хотя разговор о ротации правительства идёт уже давно. Но Шмыгаль оказался достаточно удобным, он никому не вредит», - полагает Доний.

Но если стратегических идей у Дениса Шмыгаля быть не может, возможно, они есть у Юрия Витренко, слухи о будущем премьерстве которого ходят уже не первый месяц? Гость программы отмечает, что сам он не видит оснований для таких предположений. Витренко стоит рассматривать только в контексте тех олигархических группировок, интересы которых могут быть связаны с ним.

Речь идёт именно об интересах, ведь если в политике не действуют идеи, то место остаётся только для них. В первую очередь это интересы финансовые. Поэтому любые кадровые изменения в украинском руководстве – это главным образом их проявление.

«Идёт лишь борьба различных групп олигархов за то, чтобы господин назначил кого-то из них любимой женой – но лишь первой среди равных», - считает бывший народный депутат.

Ранее, как сообщает Politeka, своё суждение о премьерских перспективах Юрия Витренко высказывал Тарас Загородний.

Также оценку Денису Шмыгалю как премьер-министру давал Андрей Вигиринский.



