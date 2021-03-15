У програмі «Романенко.Беседы» український філософ і політолог, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій Єрмолаєв розповів про взаємини між бізнес-елітами країн СНД.
«Довгі роки, десятиліття функціонувало спільне підприємство еліт країн СНД, яке зберігало та змінювали господарчі фінансові зв’язки не в залежності від того, як відбувся і оформився політичний переділ. Потоки критичного імпорту та критичних технологій були самим надійним та ефективним засобом підтримання функціонування спільних підприємств», - зазначив Єрмолаєв.
За словами політолога, завжди, не в залежності від декларацій та політичних війн, електроенергія, усі види енергоносіїв та високотехнологічні елементи пов’язані з функціонуванням військово-промислового комплексу завжди зазнавали єднання.
«Якщо згадати скандали часів Порошенка, то військова корупція на поставках була пов’язана якраз з негласними поставками важливих деталей, які стосувались авіації, бронетехніки і т.д.. Яким чином би зараз не пояснювали феномен «майже-бізнесових» спецоперацій, насправді машина взаємообміну працювала: хтось комусь платив, забезпечував поставку», - підкреслив Єрмолаєв.
Експерт наголосив, що бізнес еліти пов’язані з політичними режимами, не в залежності від політичних відносин, все одно здійснюють критичний та воєнний імпорт.
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