У програмі «Романенко.Беседы» український філософ і політолог, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій Єрмолаєв розповів про взаємини між бізнес-елітами країн СНД.

«Довгі роки, десятиліття функціонувало спільне підприємство еліт країн СНД, яке зберігало та змінювали господарчі фінансові зв’язки не в залежності від того, як відбувся і оформився політичний переділ. Потоки критичного імпорту та критичних технологій були самим надійним та ефективним засобом підтримання функціонування спільних підприємств», - зазначив Єрмолаєв.

За словами політолога, завжди, не в залежності від декларацій та політичних війн, електроенергія, усі види енергоносіїв та високотехнологічні елементи пов’язані з функціонуванням військово-промислового комплексу завжди зазнавали єднання.

«Якщо згадати скандали часів Порошенка, то військова корупція на поставках була пов’язана якраз з негласними поставками важливих деталей, які стосувались авіації, бронетехніки і т.д.. Яким чином би зараз не пояснювали феномен «майже-бізнесових» спецоперацій, насправді машина взаємообміну працювала: хтось комусь платив, забезпечував поставку», - підкреслив Єрмолаєв.

Експерт наголосив, що бізнес еліти пов’язані з політичними режимами, не в залежності від політичних відносин, все одно здійснюють критичний та воєнний імпорт.

Нагадаємо Politeka публікувала думку Єрмолаєва, що Україна ризикує стати державою з провінційними інтересами .