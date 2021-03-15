В программе «Романенко.Беседы» украинский философ и политолог, президент Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев рассказал о взаимоотношениях между бизнес-элитами стран СНГ.

«Долгие годы, десятилетия функционировало совместное предприятие элит стран СНГ, которые сохраняли и изменяли хозяйственно-финансовые связи не в зависимости от того, как произошел и оформился политический передел. Потоки критического импорта и критических технологий были самым надежным и эффективным средством поддержания функционирования совместных предприятий», - отметил Ермолаев.

По словам политолога, не в зависимости от деклараций и политических войн электроэнергия, все виды энергоносителей и высокотехнологичные элементы связанные с функционированием военно-промышленного комплекса всегда испытывали единения.

«Если вспомнить скандалы времен Порошенко, то военная коррупция на поставках была связана как раз с негласными поставками важных деталей, касающихся авиации, бронетехники и т.д. Как бы сейчас не объясняли феномен «почти-бизнесовых» спецопераций, на самом деле машина взаимообмена работала: кто-то кому-то платил, обеспечивал поставку», - подчеркнул Ермолаев.

Эксперт отметил, что бизнес элиты связанные с политическими режимами, не в зависимости от политических отношений, всё равно осуществляют критический и военный импорт.

Напомним Politeka публиковала мнение Ермолаева, что Украина рискует стать государством с провинциальными интересами .