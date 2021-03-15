Ігор Смілянський у програмі «Субъективно с Яникой Мерило» розповів, чому вирішив очолити «Укрпошту».

«Я завжди можу повернутися назад в приватний бізнес. У мене три освіти, великий досвід... А що втрачати? Звільнити мене завжди встигнуть. Я завжди говорив, всім пояснював, що у мене є два варіанти: 1) я закінчу реформу «Укрпошти», 2) мене звільнять, я більше часу проведу з родиною і зароблю більше грошей. Мене влаштовують обидва варіанти, тому, власне, втрачати нічого було, чому б і ні», - каже він.

Смілянський не пишається тим, що «Укрпошта» стала прибутковішою. За його словами, прибуток не є самоціллю.

«Якось соромно показувати прибуток, поки у тебе в відділеннях немає туалету. Я завжди говорив, що перші 5 років потрібно побудувати хорошу адекватну інфраструктуру, а потім на ній заробляти. У нас дуже проста стратегія. Ми повинні показати рівно стільки прибутку, скільки потрібно для залучення довгострокових кредитів для розвитку інфраструктури, будівництва сортувальних центрів, машини... Тому що інфраструктура не може жити за короткі гроші», - підкреслив СЕО «Укрпошти».

Він поскаржився, що через складні державні процедури іноді не вдається вдосконалити відділення «Укрпошти».

«Мені щоразу дуже неприємно, коли залишаються гроші, і через якісь складні державні процедури я їх не можу витратити. Наприклад, зробити ще який-небудь черговий ремонт або купити якусь чергову машину або комп'ютер», - розповів Смілянський.

Глава компанії наголошує, що 95% пошт світу отримують субсидії. А «Укрпошта» є унікальною, тому що субсидує державу.

Також він додав, що половина послуг «Укрпошти» зазнають збитків.

«Повинна бути чесна оплата. При цьому дуже легко дискредитувати будь-яку реформу. Наприклад, ми зараз надаємо всі державні послуги, абсолютно всі, це половина нашої виручки – 55% – вони всі збиткові. Тобто у мене половина збиткової виручки, але це ж нікого не цікавить. Люди ж хочуть прийти і отримати посилку, бажано ще без черги. З іншого боку, є мої приватні конкуренти, але ми граємо трохи за іншими правилами», - констатує експерт.

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