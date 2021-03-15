СЕО «Укрпошти» Ігор Смілянський у програмі «Субъективно с Яникой Мерило» заявив, що може давати лекції, як через Prozorro видоїти величезну суму з державної компанії.

«Наприклад, ти державна компанія і тобі потрібен бензин. І ти зіграла на бензин. Виграла чудова компанія з гуртожитку і каже: «Ось, будь ласка, контракт, ось вам талони, їдьте на заправку і заправляйтеся». Ти приїжджаєш, вони кажуть: «Слухайте, так нічого ж не заплатили, це порожні талони, ми не заправляємо вас». Ти дзвониш і кажеш: «Де бензин?». Кажуть: «Дивіться, 20% талонів назад – буде бензин. 20% талонів назад не віддали – не буде бензину». А тепер ти везеш пенсії. Ти ж державна компанія, ти не можеш дістати готівку заправитися. У тебе варіанти або віддати, або нікуди машини не поїдуть», - говорить експерт.

За його словами, він може навести мільйон прикладів, як обманювали Prozorro. Водночас Смілянський підкреслює, що Prozorro допомагає боротися з корупцією.

«Prozorro – це хороший інструмент для коммодітіз, він дійсно допомагає боротися з корупцією. Але тендер пишуть живі люди. Я можу написати, що мені потрібна машинка, обов'язково, щоб пасок був сірий і 20 см від плеча. І виграє рівно та машинка, яка мені потрібна», - розповів СЕО «Укрпошти».

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