Свої думки щодо патерналістичності української громадськості висловив у програмі «Що далі» на каналі «Знай24» підприємець Павло Себастьянович. Він також обґрунтував налаштованість людей проти бізнесу звинуваченням його у ціні на газ.

«Vox.ua теж зробив якесь там опитування і сказав, що українці патерналісти, не люблять бізнес і все», - розповідає гість програми. Тим не менш, він наводить результати дослідження США, які виявилися аналогічні українським.

В американському середовищі упередження до великого бізнесу пояснюється його зв’язками з владою. Водночас ставлення до малого бізнесу, зазначає Себастьянович, у них протилежне – ближче до позитивного.

Якщо говорити про українську ситуацію, то тут, розповідає він, люди переважно не розділяють великий і малий бізнес, звинувачуючи обидва у ціні на газ. «Це бізнес все їм продає, не розуміючи, як з'являється ця ціна», - описує Себастьянович думку суспільства.

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