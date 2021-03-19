Україна може мати більш розгорнутий цикл розробки, доводки, випробування та сертифікації невеликих двигунів. Про це у програмі «Романенко. Бесіди» заявив вітчизняний експерт, інженер-конструктор авіадвигунів Сергій Корж.

Він зауважив: саме в цьому зацікавлена сьогодні Туреччина. З цього приводу тривають інтенсивні обміни делегаціями, виникають різні теми щодо співпрацю з Україною. А там часом Туреччина скопіювала, купивши по ліцензії вертолітний двигун «Ханівелл», і локалізувала його виробництво. У грудні турецький президент відкрив дизайнерський конструкторський центр, випробувальну станцію.

«Звісно, запорізька школа щось робить, розробляє, вдосконалює. Але треба бути більш самостійними. Наприклад, матеріали, заготовки, агрегати можна робити на території України», - вважає експерт.

На жаль, сьогодні левова частка серйозних унікальних заготовок і матеріалів й досі імпортується з Росії – країни агресора, з якою Україна перебуває у стані військового конфлікту.

«З цієї нагоди виникає велике питання до всіх попередніх урядів, до всіх реформаторів. Хлопці, ви з 2014 року говорили про імпортозаміщення. Де воно? Це набагато важливіше, ніж інші речі, про які нам розповыдають».

Наприклад, в Україні й досі відсутня державна вертолітна програма.

«Звісно, це непогано – ремонтувати вертольоти, які є в наявності. Починати з ремонту двигунів, поступово перейшовши до інших запчастин: редуктора, лопатей. Скажіть, як може до цього поставитись розробник? Звісно, він не дасть жодних дозволів комусь в іншій країні. Як можна на цьому будувати стратегію створення вертолітного виробництва?», - ставить питання ребром експерт.

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