Україна може мати більш розгорнутий цикл розробки, доводки, випробування та сертифікації невеликих двигунів. Про це у програмі «Романенко. Бесіди» заявив вітчизняний експерт, інженер-конструктор авіадвигунів Сергій Корж.
Він зауважив: саме в цьому зацікавлена сьогодні Туреччина. З цього приводу тривають інтенсивні обміни делегаціями, виникають різні теми щодо співпрацю з Україною. А там часом Туреччина скопіювала, купивши по ліцензії вертолітний двигун «Ханівелл», і локалізувала його виробництво. У грудні турецький президент відкрив дизайнерський конструкторський центр, випробувальну станцію.
«Звісно, запорізька школа щось робить, розробляє, вдосконалює. Але треба бути більш самостійними. Наприклад, матеріали, заготовки, агрегати можна робити на території України», - вважає експерт.
На жаль, сьогодні левова частка серйозних унікальних заготовок і матеріалів й досі імпортується з Росії – країни агресора, з якою Україна перебуває у стані військового конфлікту.
«З цієї нагоди виникає велике питання до всіх попередніх урядів, до всіх реформаторів. Хлопці, ви з 2014 року говорили про імпортозаміщення. Де воно? Це набагато важливіше, ніж інші речі, про які нам розповыдають».
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
"Кошлата" Білик здивувала зовнішністю в романтичному образі: "Взагалі не схожа на себе"
Безтурботний Балан з красунею в прозорому вбранні віддалися пристрасті прямо на публіці: "Данчик, скромніше треба"
Марія Рак, яка закотила скандал на "Голосі країни", зізналася у хворобі, яку приховувала: "Було вже так погано..."
"Стояв біля труни дитини": під час прощання Машенькою Борисовою стався дивний інцидент
Наприклад, в Україні й досі відсутня державна вертолітна програма.
«Звісно, це непогано – ремонтувати вертольоти, які є в наявності. Починати з ремонту двигунів, поступово перейшовши до інших запчастин: редуктора, лопатей. Скажіть, як може до цього поставитись розробник? Звісно, він не дасть жодних дозволів комусь в іншій країні. Як можна на цьому будувати стратегію створення вертолітного виробництва?», - ставить питання ребром експерт.
Нагадаємо, український боєць віддав життя на Донбасі, трагічні подробиці: "Щирі співчуття...".
Також Politeka.net розповідала, що Британія почала свою гру в Україні, - Снєгирьов.
Раніше Politeka публікувала, що Друзенко пояснив, чому відносини України з США будуються на нерівноправному партнерстві.