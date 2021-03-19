Росія пішла шляхом слабкої держави, якому не служить бюрократія - навпаки, вона поставила його собі на службу. Саме тому там панує ручний режим управління. А як розв'язують це питання в Україні?
Про стан справ в програмі «Романенко. Бесіди» розповідає підприємець, письменник, громадський діяч, експерт з питань податкової реформи Павло Себастьянович.
«Людям, які не цілком розуміють, як влаштований наш держапарат, я раджу почитати «Станову структуру пострадянської Росії» Симона Кордонського. Там показано, як все виходить з Російської імперії: як там були організовані стани, і як Ленін після революції своїми декретами встановив нові стани, видав їм квартири, спеціальне забезпечення, спецпайки... Україна перейняла радянську станову структуру», - каже гість програми.
За його словами, українська бюрократія не ставила ніяких державних цілей - просто перейняла всі потоки на себе. Колишні стану нікуди не поділися. Дотепер є стани «прокурорських», «суддівських» і так далі.
«Кожен живе у своєму світі, у кожного свій бюджетний рік, кожен вибиває собі фінансування. Все це з кожним роком зростає і пожирає все українські ресурси», - вважає Павло Себастьянович.
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
Хворий фіналіст "Холостячки" Тригубенко повідомив погані новини: "Найважча…"
Підопічна Потапа Андраде зважилася на зізнання про стосунки з Ломакіним: "Мені довелося…"
Хто ховається в костюмі Ворона в шоу "Маска": в мережі розсекретили ім'я зіркового учасника, "Юро, прости..."
51-річна Дженіфер Лопес витончено задерла сукню, блиснувши гладенькими ніжками: "Вічно юна..."
Раніше, як повідомляє Politeka, він прокоментував новорічне звернення президента Володимира Зеленського.
Також Себастьянович висловив сумнів, що Зеленський може оголосити в країні воєнний стан.