Росія пішла шляхом слабкої держави, якому не служить бюрократія - навпаки, вона поставила його собі на службу. Саме тому там панує ручний режим управління. А як розв'язують це питання в Україні?

Про стан справ в програмі «Романенко. Бесіди » розповідає підприємець, письменник, громадський діяч, експерт з питань податкової реформи Павло Себастьянович.

«Людям, які не цілком розуміють, як влаштований наш держапарат, я раджу почитати «Станову структуру пострадянської Росії» Симона Кордонського. Там показано, як все виходить з Російської імперії: як там були організовані стани, і як Ленін після революції своїми декретами встановив нові стани, видав їм квартири, спеціальне забезпечення, спецпайки... Україна перейняла радянську станову структуру», - каже гість програми.

За його словами, українська бюрократія не ставила ніяких державних цілей - просто перейняла всі потоки на себе. Колишні стану нікуди не поділися. Дотепер є стани «прокурорських», «суддівських» і так далі.

«Кожен живе у своєму світі, у кожного свій бюджетний рік, кожен вибиває собі фінансування. Все це з кожним роком зростає і пожирає все українські ресурси», - вважає Павло Себастьянович.

Раніше, як повідомляє Politeka, він прокоментував новорічне звернення президента Володимира Зеленського .