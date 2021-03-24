Закінчується останній етап пенсійної реформи 2011 року, яка стосувалася підвищення пенсійного віку для жінок. Згідно з повідомленням уряду, Кабінет міністрів схвалив план заходів, пов'язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. Про це розповіла журналістка Катерина Котенкова у блозі «Суть подій» на каналі «Знай.ua» .

«В результаті, з 1 квітня цього року жінки почнуть виходити на пенсію в 60 років, а не в 55 років, як це було майже десять років тому. З квітня і чоловіки і жінки будуть виходити на пенсію однаково в 60 років», - розповіла журналіст.

Котенкова розповіла, що в квітні збираються доплатити чорнобильцям. Перерахунок пенсій буде приурочений до 35-ї річниці катастрофи. Правда, поки невідомо, ні на скільки зростуть виплати, ні з якого числа.

«Міністерством соціальної політики, Пенсійним фондом, Державним агентством України з управління зони відчуження буде опрацьовано питання щодо збільшення видатків на пенсії особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та громадян, які постраждали внаслідок катастрофи», - сказала журналіст.

Котенкова розповіла, що за повідомленням уряду, Кабінет міністрів схвалив план заходів, пов'язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. Мінсоцполітики, Пенсійного фонду, Державне агентство України з управління зоною відчуження повинні опрацювати питання щодо збільшення видатків на пенсії особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та громадян, які постраждали внаслідок катастрофи.

«Це загальні фрази, нічого конкретного поки не сказали, але з урахуванням, що дата Чорнобильської трагедії припадає на 26 квітня, рішення уряду буде опубліковано за кілька днів до неї», - резюмувала Котенкова.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Котенковой, що готівку потрібно буде розмістити на поточних рахунках зі спеціальним режимом.