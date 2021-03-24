Чому Україні так необхідна співпраця з Міжнародним валютним фондом? І наскільки реально продовження цієї співпраці й надалі?

Ситуацію коментує фінансист, економіст, інвестиційний банкір, менеджер з продажу в інвестиційній компанії Dragon Capital Сергій Фурса в програм і Яніки Мерило «Суб ’єктивно з Янікою Мерило».

«Поки подальша співпраця з МВФ реальна, але чим далі, тим менш імовірна. Адже ми для цього нічого не робимо. А якщо вона припиниться, буде боляче. МВФ потрібен Україні не заради самих грошей, а щоб нам і інші давали гроші. Всі країни світу живуть в борг, і це абсолютно нормально. Крім хіба що Північної Кореї», - зазначає експерт.

Однак в борг не дають тому, кому не довіряють, продовжує Фурса. Займіть гроші у сусіда Васі, потім не поверніть їх - і більше Вася вам нічого не дасть. В цьому випадку інвестори - це і є Вася, а МВФ - це ваша дружина, яка б'є вас качалкою по голові та змушує віддавати гроші замість того, щоб пропивати їх.

«Необхідно пам'ятати, що Вася потрібен постійно. Без нього буде дуже погано. А щоб позбутися від МВФ, досить один раз виконати його програму. Як тільки ми реформуємо свою економіку, умовні Васі з усього світу почнуть нам довіряти та будуть давати гроші. І давати не заради благодійності, а тому що вони хочуть у нас заробити. Васі стануть конкурувати між собою, тому що у них багато грошей - а таких країн, як Україна, небагато. І позичати гроші можна буде під менший відсоток», - підкреслює Сергій Фурса.

Раніше, як повідомляє Politeka, він наполягав на необхідності підвищення цін на електроенергію для населення .