Введення податку на виведений капітал приведе до створення внутрішніх офшорів для великого бізнесу.

Про це сказав економіст і фінансист Сергій Фурса в програмі “Суб’єктивно з Янікою Мерило”.

"Я проти податку на виведений капітал, тому що, як на мене, це створення внутрішнього офшору. Що зараз відбувається в світі - йде боротьба з офшорами. Дуже серйозна. І офшорам, насправді, кирдик найближчим часом. І що відбувається замість цього - український великий бізнес розуміє, що він не може більше йти від виплати податків в Україні, ховаючи їх десь там на Багамах, вирішив зробити внутрішній офшор в Україні. Податок на виведений капітал для великого бізнесу. Тобто, ось ці всі олігархи, товариші, які по кілька мільярдів ховали від українських платників податків там, зараз говорять: "Ну, ми їх заведемо, але ви теж їх не забирайте, залиште нам їх, ми ж знаємо що з ними робити", - сказав Сергій Фурса.

Він зазначив, що можна було б зробити податок на виведений капітал для малого бізнесу, але мова про податок на виведений капітал йде для великого бізнесу.

"Не треба підвищувати податки, не треба нікого тиснути. Що нам робити з податками - простота адміністрування, знову-таки. Простота. Це те, що у нас завжди складно. Податкова повинна стати сервісом", - додав економіст.

Як повідомляла Politeka, Григол Катамадзе заявив, що податок на виведений капітал - це реінвестування в розвиток українського бізнесу.

Також Politeka повідомляла, що Котенкова заявила про легалізацію та декларування готівкових коштів українців, що готівкові гроші потрібно буде розмістити на поточних рахунках із спеціальним режимом.



