Економіст Сергій Фурса висловив свою думку щодо доцільності приватизації державних підприємств у програмі «Суб’єктивно з Янікою Мерило» .

На це питання гість програми відповідає однозначно: «Треба і все». Принагідно він порівнює кількість державних компаній у США та в Україні – це всього лише 3 проти тисячі. Можна заперечити, згадавши, що є стратегічні державні підприємства, але, на думку Фурси, їх не може налічуватися більше 10.

«Державна компанія – це корупція і це та “іржа”, що роз'їдає державну систему», - переконаний експерт. А відтак формується співвідношення: більше державних підприємств – більше корупції.

Фурса також розповідає певне упередження, що засіло в головах українців: мовляв, державні компанії належать передусім людям і це дає їм свою вигоду. Насправді ж ні, всі переваги та вигоди отримують чиновники, людям же перепадають хіба якісь збитки.

Найкращим варіантом для будь-якої компанії, вважає економіст, є продаж її інвестору та сумлінна сплата податків з його боку, втручання же держави – зайве. На його думку, держава може виступити в цьому плані регулятором, але власником – ні.

Нагадуємо, Фурса розповів, чому Україна не може гарантувати захист інвесторам .