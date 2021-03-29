Журналістка Катерина Котенкова в програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, які зміни тарифів чекають нас в квітні, а також які нововведення в сфері медицини побачать українці.

«З 1 квітня ціни за газ підуть в «вільне плавання». Вартість кубометра, ймовірно, не буде вище 6,99 грн за куб. Компанії не можуть довільно встановлювати ціни, існує певний алгоритм розрахунку. Якщо ціни на європейських хабах знижуються, то було б нелогічно, щоб у наших постачальників вони підвищувалися», - каже Котенкова.

Вона зазначила, що коли мова йде про квітень, травень і далі, то тенденція буде до зниження вартості. Звичайно, постачальники якимось чином будуть компенсувати втрати. Але так, щоб взяти і встановити ціну, яка набагато перевищує 6,99 грн - це навряд чи.

«Що стосується тарифів на електроенергію, то з 1 квітня, швидше за все, вони залишиться на рівні 1,68 грн за кВт/год, але в майбутньому до зростання тарифу потрібно обов'язково готуватися. Так сказав прем'єр Шмигаль», - розповіла Котенкова.

З приводу медицини журналістка зазначила, що МОЗ з 1 квітня підвищить тарифи на лікування онкозахворювань в Програмі Медгарант, яка почне діяти з наступного місяця. Проект постанови, яку планується затвердити найближчим часом, з квітня 2021 року вводить новий тариф і новий пакет по онкогематологічним захворювань, а всі тарифи з онкозахворювань значно підвищаться.

«Що тут можу сказати, ні, щоб допомагати людям, так роблять ще дорожче. До речі, медицина незабаром може стати повністю платною. Якщо приймуть відповідний законопроект», - каже Котенкова.

Вона також розповіла, що з 1 квітня на ведення вагітності в амбулаторних умовах буде передбачений окремий пакет. З наступного місяця породілля отримає можливість абсолютно безкоштовно пройти спостереження вагітності - від взяття на облік до розробки індивідуального плану ведення вагітності відповідно до групи ризику і його виконання. Крім того, українки зможуть пройти необхідні лабораторні аналізи та інструментальні обстеження.

«Далі, з 1 квітня в Україні запустять повітряну швидку допомогу. Ну, принаймні обіцяють запустити. Пілотна система аеромедичної евакуації та авіаційної транспортування анатомічних матеріалів запрацює у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Планується, що незабаром система аеромедичної евакуації охопить всю Україну», - розповіла Котенкова.

Вона висловила надію, що така система допоможе врятувати багато людських життів. Правда, скільки все це буде коштувати - поки не зрозуміло, зазначила журналістка.

Раніше Politeka повідомляла, що Котенкова розповіла про проблеми через жорсткість карантину.

Вона також заявила, що в той час як у одних пенсіонерів пенсії збільшуються, іншим можуть призупинити виплати.



