В Україні з'явився офіційно затверджений документ, в якому планується соціально-економічний розвиток країни до 2030 року. Яких наслідків варто очікувати від нього?

Свою думку в програмі «Романенко. Бесіди» висловлює співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

«Стратегія-2030 дуже неамбіційна, хоча могла б бути більш амбіційною у два рази. Якщо закладені там показники - і за населенням, і за доходами на душу населення, і за ВВП - будуть досягнуті, ми все одно будемо у 2030 році вдвічі слабкіше Польщі. А це означає, що Польща буде розвиватися швидше нас, ринки там будуть більше, тому і попит на працю буде вище», - зазначає він.

За словами Амеліна, можна будувати модель, по якій ВВП України за десять років номінально зросте в три рази - зі 150 мільярдів доларів до 450. Але в Польщі він на той час досягне трильйона. Це математично красива схема, але якщо розглянути соціальний аспект, то вже у 2025-2026 році нас очікує кадрова криза - не буде кому працювати.

«П'ять моїх знайомих за останні півроку розглядали можливість будівництва бізнесу в Україні, але будуть це робити не тут. Вони схиляються до країн Південно-Східної Азії та Близького Сходу», - підкреслює Анатолій Амелін.

Раніше, як повідомляє Politeka, він прокоментував перспективи україно-американського економічного партнерства.

Також Амелін запропонував зробити Україну логістичним хабом Європи.



