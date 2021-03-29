В Украине появился официально утверждённый документ, в котором планируется социально-экономическое развитие страны до 2030 года. Каких последствий стоит ожидать от него?

Своё мнение в программе «Романенко. Беседы» высказывает сооснователь Украинского института будущего Анатолий Амелин.

«Стратегия-2030 очень неамбициозна, хотя могла бы быть амбициознее в два раза. Если заложенные там показатели – и по населению, и по доходам на душу населения, и по ВВП – будут достигнуты, мы всё равно будем в 2030 году вдвое слабее Польши. А это значит, что Польша будет развиваться быстрее нас, рынки там будут больше, поэтому и спрос на труд будет выше», - отмечает он.

По словам Амелина, можно строить модель, по которой ВВП Украины за десять лет номинально вырастет в три раза – со 150 миллиардов долларов до 450. Но в Польше он к тому времени достигнет триллиона. Это математически красивая схема, но если рассмотреть социальный аспект, то уже в 2025-2026 году нас ожидает кадровый кризис – некому будет работать.

«Пять моих знакомых за последние полгода рассматривали возможность строительства бизнеса в Украине, но будут это делать не здесь. Они склоняются к странам Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока», - подчёркивает Анатолий Амелин.

Ранее, как сообщает Politeka, он прокомментировал перспективы украино-американского экономического партнёрства.

Также Амелин предложил сделать Украину логистическим хабом Европы.



