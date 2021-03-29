У програмі «Романенко. Беседы» ведучий Юрій Романенко поцікавився у засновника Українського інституту майбутнього Анатолія Амеліна, скільки Україна втрачає через демографічну проблему.

«Кожна людина створює продукт, отримуючи зарплату менш вартісну, ніж сам продукт – це принцип капіталізму. А ще люди споживають, і якщо ти не маєш власних грошей – ти можеш піти взяти кредит і збільшити свій обсяг споживання. Думаю, мова йде про сотні тисяч доларів протягом дорослого життя, що в нинішніх грошах людина може витратити на будівництво будинку, покупку квартири або автомобіля», - зазначив Амелін.

За словами експерта, все є певним внеском в економіку. Також, людей-споживачів в Україні стає все менше, тому що існує серйозна демографічна проблема – як нація ми деградуємо і поступово «розпорошуємося». Експерт додав, що це велика економічна втрата для України.

«Наступні 10-20 років – це десятки мільярдів доларів. Тобто наступні 10 років ми недоотримаємо близько 40 млрд доларів через те, що у нас така демографічна ситуація. Це досить багато – якщо ВВП України на сьогодні складає 150 млдр. Ці 150 млрд – це обсяг продукту, який ми щорічно виробляємо, і, як мінімум, третю частину від цього ми втрачаємо через «ненароджуваність»», - підкреслив гість програми.

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