В программе «Романенко. Беседы» ведущий Юрий Романенко поинтересовался у основателя Украинского института будущего Анатолия Амелина, сколько Украина теряет из-за демографической проблемы.

«Каждый человек создает продукт, получая зарплату менее стоящую, чем сам продукт – это принцип капитализма. А ещё люди потребляют,и если ты не имеешь собственных денег – ты можешь пойти взять кредит и увеличить свой объем потребления. Думаю, речь идет о сотнях тысяч долларов в течении взрослой жизни, которые в нынешних деньгах человек может потратить на строительство дома, покупку квартиры или автомобиля», - отметил Амелин.

По словам эксперта, всё является определенным вкладом в экономику. Также, таких людей-потребителей в Украине становится всё меньше, потому что существует серьезная демографическая проблема – как нация мы деградируем и постепенно «распыляемся». Эксперт добавил, что это большая экономическая потеря для Украины.

«Следующие 10-20 лет – это десятки миллиардов долларов. То есть следующие 10 лет мы недополучим около 40 млрд долларов из-за того, что у нас такая демографическая ситуация. Это достаточно много – если ВВП Украины на сегодня составляет 150 млдр. Эти 150 млрд – это объем продукта, который мы ежегодно производим, и, как минимум, третью часть от этого мы теряем из-за «нерождаемости»», - подчеркнул гость программы.

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