Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у програмі Юрія Романенка «Романенко. Беседы» розповів про перспективи та актуальну ситуацію стосовно виготовлення власних боєприпасів Україною.

«Стрілецькі боєприпаси ми не виготовляємо, за виключенням проєктів, які зараз реалізує вінницький «Форт» для стрілецької зброї. Але, коли ми говоримо про боєприпаси великих калібрів, то ми втикаємось у те, що створення боєприпасів це напрямок, який потребує змін у металургії, хімії і певних технічних рішень», - зазначив Згурець.

За словами експерта, Україна, поки що, тільки підходить до пошуку методів вирішення цього питання. І у напрямку розвитку галузі виготовлення боєприпасів прогресу у нас небагато.

«Ми залежимо від зовнішніх поставок і коли ми говоримо про перехід на стандарти НАТО у великих калібрах, ми розуміємо, що це технологічний виріб, який поки що на поточній промисловій базі ми реалізувати не можемо. Ми намагаємося повторити певні радянські боєприпаси, з точки зору пороху, корпусу і вибухових можливостей», - сказав Згурець.

На думку гостя програми, навіть у теперішній ситуації Україна «наступає на граблі» з точки зору організації процесу, бюрократії, байдужості і зрадливості.

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