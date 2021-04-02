РНБО промацує тенденції на прийдешні вибори, в тренді – ліві політичні погляди. Про це йдеться в новому блозі політолога Тараса Загороднього «Тарас Загородній говорить». Зокрема, він розповів про новий напрямок у діяльності команди президента Зеленського, гасло «Надра – народу!» і «ліві» рішення.

«Вони виходять з ідеєю, що в українця повинен бути економічний паспорт, і він повинен отримати відсоток ренти від землі. Ідея цікава. Вона реалізована, наприклад, у Саудівській Аравії та інших арабських країнах, які багаті нафтою. Там кожному громадянину відразу після народження видається якась частина ренти, право на безкоштовне навчання – великий соціальний пакет», - пояснює експерт.

Ідея доцільна, але є нюанси.

«Наприклад, ціна на залізну руду, яка у нас видобувається, коливається від 150 до 170 доларів за тонну. Чи потрібно тут брати ренту? За логікою, якщо поміняти поняття «залізна руда» на «нафту», воно має право на життя», - міркує Загородній.

В Україні є багато інших родовищ корисних копалин. «Наприклад, величезне родовище літію. А це акумулятори для «Тесли», наприклад. І кожен громадянин може отримати свій шматок від цього прибутку. У нас є титанове та цирконієві родовища. Зрозуміло, що було б краще, якби продавалася готова продукція. Але ідея ренти, яку вони вхопили, може зіграти проти опонентів Зеленського», - говорить автор блогу.

Він пояснює незвичайні для України рішення тим, що президент не встиг стати частиною політичної системи.

«Хочу засмутити опонентів Зеленського. Якщо вони реалізують таке гасло – хлопці, ви можете йому знову програти! Ну, не з таким розгромним рахунком, як це було в 2019 році. Але вони копають дуже правильно. Чи зможуть вони його реалізувати? Хоча хід думок у них дуже правильний», - робить висновок політолог.

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