Пропозиція ввести накопичувальні пенсії напряму пов’язана з тим, що Пенсійному фонду не до снаги подужати виплати.

Так заявила журналістка Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua, а також пояснила, чому інші варіанти ще більше обурять суспільство.

Журналістка підрахувала, що через рішення Кабінету міністрів виплатити надбавки не в липні, а в жовтні, втрати українських пенсіонерів загалом становитимуть по 1200 гривень на кожного, чий вік в діапазоні 75-80 років. «Головна причина - заощадити на пенсійному забезпеченні частини українців», - зазначає вона і додає, що сума надбавки становитиме приблизно 400 гривень.

Сьогодні доплати розміром у 500 гривень розраховані на тих, кому 80 років виповнилося як мінімум минулого року. Та Котенкова зазначає, що Кабінет міністрів планує знизити віковий поріг цих доплат до 75 років вже наступного року. На 1 грудня, повідомляє журналістка, планується ще одне підвищення пенсійних виплат, воно становитиме 80 гривень. «Суми маленькі, але хоч щось», - коментує вона та підраховує, що загалом варто очікувати на підвищення сумою в 165 гривень.

«Пенсійний Фонд не справляється», - робить висновок із цієї ситуації Котенкова. Натомість українська влада зараз пропонує ввести накопичувальні пенсії, оскільки солідарна пенсійна система вже ледь тримається. Та виникає питання, чи це якось виправить ситуацію? «Як зазначила міністр, накопичувальна пенсійна система необхідна через демографічну ситуацію», - розповідає Котенкова. Так, оскільки тривалість життя населення у країні росте, а народжуваність – ні, то виникають труднощі. Зокрема, з тим, що мінімальний страховий внесок може покрити лише 63% мінімальної пенсії, а майже третина робочого населення України ніяк не залучена до страхування.

Тим не менш, інші варіанти, які озвучила міністр Лазебна, обурять суспільство ще більше, переконана журналістка: збільшити або податки, або пенсійний вік. Тільки так вдасться урівняти кількість пенсіонерів до кількості робочого населення. Ну або ж збільшити ЄСВ чи залишити пенсії на тому рівні, на якому вони є.

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