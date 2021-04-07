Політолог Тарас Загородній в своєму блозі «Тарас Загородній говорить» розповів, що депутати Верховної ради в першому читанні прийняли законопроект про велику приватизацію, який, за словами експерта, буде працювати проти нашец країни. Він пояснив, чому природні монополії повинні залишатися власністю держави.

«Є історії приватизації, які нічим хорошим не закінчилися. Тому що вільний ринок не думає на довгу відстань і довгу перспективу. Наведу приклад приватизації залізниці в Британії, яка пройшла в 90-х роках. До чого це призвело: приватний інвестор націлений на швидке отримання прибутку і як можна більшого», - каже політолог.

За словами Загороднього, в результаті вони скоротили все інвестиції в довгостроковий проект, скоротили кількість поїздів, які невигідні (невигідні зазвичай перевезення людей, вигідні – вантажів). В результаті сталося багато аварій. Експерт зазначив, що найбільш парадоксально те, що потім приватний інвестор на претензії уряду сказав: «Так давайте нам дотації». Тобто, вони де-факто приходять за тими ж податковими пільгами.

«Навіщо тоді приватизувати Укрзалізницю? І не будемо забувати, що Укрзалізниця забезпечує головні стратегічні питання, пов'язані з перевезеннями армії. Якісь незрозумілі люди там можуть бути, в тому числі з Росії, в наглядовій раді сидіти, бути в курсі того, що там відбувається в компанії і доповідати ворогові. Тому я вважаю, що приватизація, особливо під час кризи, є відвертим злочином», - заявив Загородній.

Крім Укрзалізниці, Загородній наводить як приклад таку природну монополію як Нафтогаз, наслідки приватизації якого теж не будуть позитивними.

«Те ж стосується Нафтогазу. Нафтогзаз зараз і так поводиться, як приватна компанія, яка обклала додатковим податком всіх громадян країни, торгує так, як хоче і український газ, який за собівартістю коштує десь 100 доларів, продає за 300. Це називається поведінкою монополії і зловживанням монополії. У зв'язку з цим я вважаю, що це злочин - дати зелене світло приватизації природних монополій. Вони повинні знаходиться в державних руках, і це все брехня що, нам розповідають, що держава - неефективний власник», - вважає Загородній.

Він також зазначив, що в усьому світі, особливо в розвинених країнах, держава присутня в у всіх галузях, і податковими пільгами вони дають можливість розвиватися, особливо довгостроковим проектам. Як приклад він наводить бізнес всім відомого Ілона Маска, який, за словами Загороднього, є бізнесом, який дотується державою. США інвестує в компанію Маска, оскільки з фінансування цього підприємства громадяни теж мають вигоду: навколо нього будуються інші бізнеси, наприклад, високотехнологічні або обслуговуючі підприємства. Таким чином одне робоче місце в сфері машинобудування забезпечує 10 робочих місць в інших суміжних галузях.

Нагадаємо, Загородній прокоментував заяву секретаря РНБО про перегляд приватизації.

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